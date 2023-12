Lazio Primavera - Monza, 1-1: svaniscono i 3 punti sul finale

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PRIMAVERA MONZA TABELLINO - I ragazzi di Sanderra hanno affrontato allo stadio Fersini il Monza. La Lazio non riesce a portare a casa i 3 punti, per colpa del pareggio nel finale. La partita finisce 1-1 e i biancocelesti si fermano al terzo posto in classifica con 26 punti. Il tabellino del match

Lazio Primavera - Monza, il tabellino del match

LAZIO (4-3-3) - Magro; Zazza, Petta, Dutu, Milani; Sardo, Bordon (78' Nazzaro), Di Tommaso (78' Napolitano) ; Gonzalez (84' D'Agostini), Sulejmani (46' Cuzzarella), Sana Fernandes (90' Cappelli). A disp.: Martinelli, Renzetti, Bedini, Tredicine, Bigotti. All.: Stefano Sanderra

MONZA (4-3-3) – Mazza; Bagnaschi (76' Dell’Acqua), Kassama, Brugarello, Capolupo; Berretta, Lupinetti, Colombo; Antunovic (87' Nene), Zoppi (46' Marras) Ferraris. A disp.: Ciardi, Ravelli, Arpino, Fernandes, Zini, Nene, Graziano, Cagia. All: Alessandro Lupi

Arbitro: Alfredo Iannello (sez. di Messina)

Assistenti: D`Angelo Cravotta

Ammoniti: Zazza (L); Antunovic, Kassama, Basgnaschi (M)

Espulsi: Berretta (M)