Sarri vuole ritrovare la solidità difensiva: pronti diversi cambi

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO DIFESA SARRI - Quello che l'anno scorso è stato il punto di forza, in quest'inizio di stagione è venuto meno. La difesa della Lazio sta facendo acqua da tutte le parti, con la partita di Torino che ha messo definitivamente in evidenza un evidente calo di prestazioni del reparto arretrato biancoceleste rispetto alla passata stagione. Sono già 7 i gol subiti nelle 4 uscite, ma contro la Juve ne sarebbero potuti arrivare anche altri se non fosse stato per Provedel, decisivo in più occasioni.

Lazio - Atletico Madrid, Sarri prepara diversi cambi

Ecco, quindi, che Sarri deve pensare a qualche cambiamento. Domani sera ci sarà il debutto in Champions League contro l'Atletico Madrid, e la squadra dovrà cercare di partire con il piede giusto per lottarsi un posto agli ottavi di finale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano starebbe pensando di cambiare diversi elementi in vista della sfida al Cholo. In difesa, Patric potrebbe prendere il posto di Casale, in grande difficoltà a Torino, mentre sulle fasce Pellegrini e Lazzari spingono per una maglia da titolare. A centrocampo l'unico confermato potrebbe essere Luis Alberto, con uno tra Rovella e Vecino che potrebbe sostituire Cataldi e Guendouzi potrebbe avere una chance dal primo minuto al posto di Kamada.