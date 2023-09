L’Atletico perde Lemar: i tempi di recupero e il comunicato

Tempo di lettura: < 1 minuto

ATLETICO MADRID LEMAR - L’Atletico Madrid e la Lazio si preparano per il match di Champions League di martedì all’Olimpico. Simeone però perde Lemar. I tempi di recupero e il comunicato

Simeone perde Lemar: ecco il comunicato con i tempi di recupero

La Lazio affronterà l’Atletico Madrid all’Olimpico martedì 19 settembre alle 21:00. I biancocelesti si preparano alla sfida nonostante la sconfitta contro la Juventus. Gli spagnoli dal canto loro, sono usciti sconfitti dal campo del Valencia. Non è tutto: Oltre al danno anche la beffa per Simeone, che perde Lemar a causa della rottura del tendine d’Achille ed il suo 2023 finisce qui. Come riportato dal comunicato: “Thomas Lemar è dovuto essere sostituito nella partita giocata al Mestalla contro il Valencia CF. Dopo gli accertamenti effettuati, il referto offerto dai medici del club indica che ha riportato la rottura del tendine d'Achille destro e dovrà essere operato. Buona fortuna Thom, ti auguriamo una pronta guarigione!”