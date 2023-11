Fabiani: "Sarri è determinante per la squadra. Sui tifosi..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FEYENOORD FABIANI INTERVISTA - Nel pre partita di Lazio - Feyenoord, il ds biancoceleste Angelo Fabiani è intervenuto a Sky per parlare dell'imminente gara.

Lazio - Feyenoord, le parole di Fabiani nel pre partita

I contratti sono fatti per essere rispettati. Maurizio ha ribadito un concetto già espresso, si trova bene alla Lazio e gli piacerebbe chiudere qui la carriera. Sta facendo un qualcosa di straordinario, basta vedere lo scorso campionato. Quest'anno c'è tutto il tempo per recuperare e lui è determinante per la nostra squadra".



Più importante continuare in Champions e qualificarsi alla prossima

"Sono due manifestazioni distinte e separate. La Champions ti dà un'immagine straordinaria e dobbiamo onorarla. Dobbiamo però riprendere il terreno perso in campionato. Domenica c'è una derby che vale molto. Non bisogna sottovalutare nessuna competizione".



Stadio semivuoto

"Siamo intorno ai 40.000 spettatori. È un giorno infrasettimanale e ci sono esercizi aperti. I laziali non fanno mai mancare il proprio apporto. Si può discutere ma è un tema che va affrontato nel tempo".

Il dirigente ha parlato anche ai microfoni di Mediaset

"Importante fare risultato per cercare di centrare il passaggio del turno. Quella di oggi sarà una gara difficile contro una squadra ostica, sarà importante non commettere alcune disattenzioni che nella gara d’andata ci hanno penalizzato. Tra Sarri e Lotito c’è un ottimo rapporto, ieri Sarri ha voluto ribadire quello che ha detto circa un anno fa ovvero che vorrebbe chiudere qui la carriera. Ha fatto bene a rimarcare questo concetto. Passare il turno sarebbe importantissimo per i ragazzi, per l’ambiente, per la crescita di questa società. Sappiamo che è una gara difficile ma non proibitiva, dovremo fare una gara attenta e intelligente".