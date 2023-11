Vecino: "Affrontiamo una squadra difficile. Servirà la miglior Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FEYENOORD VECINO INTERVISTA - Matias Vecino ha parlato ai microfoni ufficiali biancocelesti a pochi minuti dalla sfida di Champions League tra Lazio e Feyenoord.

Lazio - Feyenoord, le parole di Vecino nel pre partita

"Servirà la miglior Lazio sappiamo che affrontiamo una squadra difficile, speriamo di fare una bella gara e di portare a casa la vittoria. Loro sono una squadra aggressiva e intensa con buoni giocaotori, vediamo quando inizia la partita che atteggiamento avranno sapendo che sono più avanti di noi in classifica. Ma questo non cambia nulla per noi. Dobbiamo essere più aggressivi e cattivi sotto porta. Io sono lo stesso della partita della passata stagione. Speriamo che stavolta vincere contro il Feyenoord qui ci porti a passare il girone, cosa che purtroppo non è avvenuta lo scorso anno".

L'uruguagio ha parlato anche a Mediaset

“Sappiamo che è una gara molto importante per noi, vogliamo entrare subito bene in campo per portare a casa la vittoria. Continuità? Ci manca l’ultimo tempo, credo che la squadra è stata ordinata nelle ultime gare ma ci manca un po’ di cattiveria negli ultimi metri. Derby? Oggi pensiamo solo a questa gara, poi da domani penseremo alle prossime".