Feyenoord, Timber: "Ci conoscono bene. Dobbiamo essere pronti"

LAZIO FEYENOORD TIMBER INTERVISTA - Martedì 7 novembre la Lazio ospiterà il Feyenoord all'Olimpico, con l'obiettivo di riscattare la pesante sconfitta subita in Olanda nella gara d'andata. Quinten Timber, centrocampista dei biancorossi, ha parlato della sfida di Champions League ai microfoni di Feyenoord Media

Lazio - Feyenoord, le parole di Timber

"È un'altra partita completamente diversa. Si tratta ovviamente di una gara in trasferta. Non abbiamo i tifosi con noi, ma anche loro ci conoscono bene e noi conosciamo bene loro. Hanno fatto fatica contro di noi. Credo che anche loro siano desiderosi di prenderci, quindi dobbiamo essere pronti. Soprattutto, non vedo l'ora di ricominciare e vogliamo dimostrare ancora una volta di essere ai massimi livelli. Non vediamo l'ora che arrivi martedì”.