Slot: "Con la Lazio sarà completamente diversa dall'andata"

SLOT LAZIO FEYENOORD - Arne Slot, tecnico del Feyenoord, si è proiettato verso il prossimo match di Champions League contro la Lazio. Ecco di seguito il commento dell'allenatore del club olandese verso la sfida dell'Olimpico contro i biancocelesti.

Slot: "La Lazio ci conosce molto bene, ma anche noi la conosciamo"

Queste le dichiarazioni rilasciate da Arne Slot ad ESPN: "Penso che stiamo disputando un ottimo campionato. Abbiamo perso solo col Twente, ma avete sentito anche quello che ha detto Sarri: al De Kuip è rimasto impressionato da noi. Spero che in casa loro ripeteremo la partita dell'andata e non il primo tempo contro il Twente. Sarà molto difficile".

Sulla sconfitta della Lazio con il Bologna

"Non possiamo prenderla in considerazione. Andiamo a Roma con un buon feeling, senza alcuna arroganza. Sappiamo che in passato abbiamo vinto in Olanda e perso in trasferta. Sappiamo quanto sia difficile una trasferta dal punto di vista europeo".

Sul match contro la Lazio

"Sarà una partita completamente diversa. Ovviamente adesso è una vera partita in trasferta non potendo avere con noi i nostri tifosi. La Lazio ci conosce molto bene, ma anche noi li conosciamo. Hanno passato momenti difficili contro di noi e penso che siano ansiosi di prenderci. Dobbiamo essere pronti. Non vediamo davvero l’ora di giocarci nuovamente e vogliamo esibirci ai massimi livelli".