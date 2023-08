Guendouzi, il presidente del Marsiglia: "Tanti dettagli da sistemare"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GUENDOUZI PRESIDENTE MARSIGLIA - A pochi giorni dalla fine del calciomercato, la Lazio sta lavorando per portare un altro centrocampista alla corte di Sarri. Si tratta di Mattéo Guendouzi, classe 1999 di proprietà dell'Olympique Marsiglia. Sulla trattativa avviata dai due club, si è espresso in conferenza stampa Pablo Longoria, presidente della squadra francese, chiarendo come manchino ancora diversi dettagli per chiudere l'operazione.

Guendouzi - Lazio, le parole del presidente del Marsiglia

"Nel caso di Mattéo è vero che abbiamo ricevuto un'offerta. È vero che negli ultimi giorni le posizioni tra i due club si sono avvicinate molto, ma è anche vero che la trattativa non è ancora conclusa. Ci sono ancora tanti dettagli da sistemare, tante situazioni con possibili disaccordi, sono sempre tre le parti in causa. Posso confermare comunque un'offerta sul tavolo".