LAZIO KAMADA - La Lazio trovato il sostituto di Milinkovic. Si tratta di Daichi Kamada, ex Eintracht Francoforte arrivato a parametro zero. Nel giorno del suo compleanno, il giapponese ha voluto esprimere la sua gioia per aver firmato con il club biancoceleste, ringraziando i tifosi per gli auguri.

Il post social di Kamada