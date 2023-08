Calciomercato Lazio, il Lecce anticipa il futuro di Hjulmand?

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO HJULMAND LECCE - Come si apprende dal comunicato ufficiale del Lecce, Morten Hjulmand non è presente nella lista dei convocati per la sfida contro il Cadice. Accostato anche alla Lazio, il centrocampista dovrebbe la sua assenza ad un incontro con i dirigenti dello Sporting Lisbona, per discutere con loro i termini del trasferimento.

Lazio, Hjulmand verso lo Sporting Lisbona: il comunicato del Lecce

Ecco di seguito il comunicato ufficiale del club salentino su Hjulmand: "L'U.S. Lecce comunica che dell'elenco dei convocati per la trasferta di Cadice, che verrà comunicato successivamente, non farà parte il calciatore Morten Hjulmand, il quale ha chiesto ed ottenuto un permesso per incontrarsi con i dirigenti dello Sporting Lisbona per valutare la proposta contrattuale del club portoghese".