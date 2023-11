Il Natale sta arrivando e la Lazio lancia un nuovo maglione

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MAGLIONE NATALE - Giocano a tombola, si godono la famiglia e chiacchierano sul divano. La Lazio ha simulato il Natale di milioni di italiani. Lo ha fatto con uno shooting, coinvolgendo diverse calciatrici della Lazio Women e altrettanti colleghi della squadra maschile. La didascalia "LazioXmas is coming..." non ha lasciato dubbi. E la società capitolina ha presentato il nuovo maglione messo in vendita per Natale.

Lazio, ecco il nuovo maglione di Natale