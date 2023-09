Lazio-Monza, Palladino perde un titolare in vista del match

Tempo di lettura: < 1 minuto

MONZA LAZIO PALLADINO - La Lazio viene sconfitta a Torino contro la Juventus di Allegri per 3-1, ma per il prossimo match di Serie A contro il Monza, Palladino perde un titolare per la sfida contro Sarri

Monza, Palladino perde un titolare: ecco chi è

La Lazio non riesce a portare a casa emme o un punto a Torino, a seguito della dura sconfitta contro la Juventus. I biancocelesti ora dovranno guardare B avanti ad un mese pieno di impegni. Martedì lAtletico Madrid, e sabato 23 settembre torna la Serie A con il Monza all’Olimpico. Sorride Sarri, perché Palladino ha perso un titolare in vista della sfida: durante il match contro il Lecce, Luca Caldirol è stato, espulso nel finale di gara