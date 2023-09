Sarri: "Guendouzi può dare energia. Isaksen un libro da scrivere"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MONZA SARRI INTERVISTA - Nel pre partita di Lazio - Monza, Maurizio Sarri ha parlato dell'imminente sfida ai microfoni di Sky.

Lazio - Monza, le parole di Sarri

Rischio di avere ansia da risultato

"C'è il rischio perché vogliamo risalire la classifica. Sarà un percorso lunghissimo, senza farsi prendere dall'ansia ad ogni partita e risultato".



Guendouzi e Isaksen titolari

"Guendouzi è un giocatore che può dare energia, in mezzo al campo può dare quantità e qualità. Isaksen è un libro da scrivere, spero sia un bel libro, ma è ancora un ragazzo in pieno ambientamento".



Immobile

"Come tutti gli attaccanti che sono abituati a fare 30 gol, ci si stupisce quando non segnano per qualche partita. In Inghilterra ho sentito criticare Haaland, a fine anno ha fatto 50 gol".