Marusic: "Vogliamo sistemare le cose in campionato"

LAZIO MONZA MARUSIC INTERVISTA - Adam Marusic ha parlato ai microfoni ufficiali biancocelesti nel pre partita di Lazio - Monza.

Lazio - Monza, le parole di Marusic

"Oggi è molto importante per noi, perché abbiamo solo tre punti dopo quattro partite e vogliamo sistemare le cose in campionato. Dobbiamo essere pronti fisicamente e mentalmente. Provedel con il suo gol in Champions ci ha dato una spinta importante. Bisogna continuare così come fatto contro l’Atletico, con forza e determinazione. Sono felicissimo di aver collezionato tutte queste presenze con la maglia della Lazio e spero di poterne fare ancora altre e arrivare a numeri ancor più elevati".

Il difensore ha poi parlato anche ai microfoni di Sky

Dopo quattro partite abbiamo 3 punti, sappiamo che oggi abbiamo una partita molto importante. Dobbiamo essere concentrati, ognuno deve dare il suo massimo, con tanta voglia e determinazione di portare il risultato".



Fase difensiva

"Ci sono piccoli dettagli che fanno la differenza. Dobbiamo vincere questa partita fondamentale".



Monza

"Loro sono una squadra molto organizzata e giocano bene, ma noi abbiano lavorato in settimana per preparare la partita".