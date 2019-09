LAZIO STATISTICHE – Si avvicina l’esordio in Europa League della squadra di Simone Inzaghi che, però, ha già un posto nelle classifiche europee. La Lazio, infatti, è tra le cinque migliori squadre del continente per tiri in porta a partita, una speciale graduatoria che evidenzia un dato positivo di questo inizio stagione dei biancocelesti.

Le statistiche della classifica

Una statistica che, però, mette anche in allarme. La squadra di Inzaghi tira molto in porta, ma segna pochi gol. La graduatoria stilata da LazioPage vede in testa un’altra italiana, l’Atalanta con 9.3 tiri a partita verso lo specchio della porta e 7 reti realizzate. A seguire Real Madrid (7.8 tiri – 9 reti), Manchester City (7.6 tiri – 16 reti) e Bayern Monaco (7.5 tiri – 12 reti). A chiudere la top 5 proprio la Lazio con una media 7.3 tiri indirizzati verso la porta avversaria nell’arco dei novanta minuti, gonfiata però solamente 5 volte in questo inizio di campionato. Praticamente un gol ogni 4,38 tiri. Un dato da migliorare assolutamente, magari già da domani sera nell’impegnativo test contro il Cluj.