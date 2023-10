Rebus mediana per la Lazio: quante rotazioni attorno a Luis Alberto

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO REBUS MEDIANA ROTAZIONI - La Lazio prepara la trasferta di Champions contro il Celtic, tappa fondamentale per la campagna europea dei biancocelesti. Maurizio Sarri non ha ancora definito un undici fisso, frutto delle molte rotazioni effettuate a centrocampo, e cerca di risolvere il rebus mediana trovando i due compagni perfetti da affiancare a Luis Alberto.

Sarri in cerca certezze per completare il trio al fianco di Luis Alberto

Come riporta il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri potrebbe proporre Cataldi, Kamada e Isaksen dal 1' contro il Celtic. Proseguirebbe quindi una rotazione che va avanti dall'inizio della stagione. Nelle prime otto gare stagionali, la Lazio non è ancora riuscita a definire il terzetto titolare, avendo come unica certezza sin qui Luis Alberto. Guendouzi e Vecino spingono per avere più minuti e Rovella sta ben impressionando.

Rispetto alla scorsa stagione, quando il problema sembrava la compatibilità tattica tra il Mago e Milinkovic, adesso c'è assenza di gerarchie. Sarri ha cambiato trio di centrocampo 4 volte su 8 partite stagionali sin qui. Al tecnico biancoceleste veniva imputato di fare poco turnover, cosa che non sta mancando in questo periodo, ma pare prioritario trovare certezze e continuità in un reparto fondamentale.