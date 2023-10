Stagioni a confronto: il dato sulla Lazio rispetto all'anno scorso

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO STAGIONI CONFRONTO DATO - Dopo 7 giornate di Serie A trascorse, possiamo tracciare un primo mini bilancio e confrontare l'inizio della Lazio rispetto a quello della scorsa stagione. Ecco di seguito l'analisi.

Serie A, Lazio a -7 rispetto alla scorsa stagione: il confronto

Nelle prime 7 giornate della Serie A 2022/2023 la Lazio aveva ottenuto 14 punti. Esattamente il doppio rispetto ai 7 attuali, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e appena 1 sconfitta, incassata all'Olimpico contro il Napoli al quinto turno. Nel frattempo però, arrivarono anche i trionfi contro l'Inter di Simone Inzaghi (3-1) e lo sfavillante 0-4 contro la Cremonese. Da lì si aprì una serie di tre poker consecutivi rifilati dal club capitolino a Spezia e Fiorentina (sempre 4-0) e, di conseguenza, la meravigliosa cavalcata. In questa annata sportiva sono già 4 i ko, serve dunque dare adesso una scossa per rimetterla in piedi.