Rodia: "Immobile farà di tutto per esserci contro il Sassuolo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO RODIA INFORTUNIO IMMOBILE - Fabio Rodia, coordinatore medico della Lazio, ha risposto sull'infortunio di Immobile all'evento 'Focus on Football Medicine'.

Rodia: "Non si prenderanno decisioni affrettate e rischiose con Immobile"

Durante la sua presentazione, Raffaele Perrone Donnorso, presidente nazionale ANPO (Associazione Nazionale Primari Ospedalieri), ha dichiarato: "A proposito di infortuni. Fate recuperare presto Ciro che vogliamo vederlo di nuovo in campo". Fabio Rodi, ha prontamente tranquillizzato tutti i presenti, rispondendo: "Stiamo provvedendo, il capitano è alle prese con un affaticamento ai flessori, ma farà di tutto per recuperare per il match di sabato contro il Sassuolo. Quello che filtra è che la società e lo staff medico non prenderanno decisioni affrettate e rischiose, complice anche il tour de force che aspetta la squadra di mister Sarri.