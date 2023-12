Sarri studia le soluzioni in attacco: scalpita il Taty, ma occhio a Felipe

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SARRI CASTELLANOS FELIPE ANDERSON - Per l'ennesima volta nell'ultimo anno, la Lazio dovrà fare a meno di Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste si è infortunato nuovamente, e il rischio per Sarri è di non averlo a disposizione per quasi un mese. Scalpita quindi Castellanos, pronto a riprendersi una maglia da titolare che in campionato ha avuto solo cinque volte, l'ultima contro il Bologna a inizio novembre.

Infortunio Immobile, Sarri prepara le alternative

Il Taty ha fatto sicuramente vedere qualcosa fin qui, ma non abbastanza per essere considerato una valida alternativa a Immobile. Per lui solo un gol in 21 presenze, troppo poco, nonostante la maggior parte delle sue apparizioni siano arrivate da subentrato. Come riportato da Il Corriere dello Sport, contro il Frosinone l'argentino partirà dal primo minuto, ma se non dovesse convincere, Sarri ha già pronta un'altra alternativa. Si tratta di Felipe Anderson, già usato in passato come falso 9 con ottimi risultati. È una soluzione che al tecnico piace e che porterebbe a giocare con Zaccagni e Isaksen sugli esterni.