Sarri studia le soluzioni in attacco: pronto il Taty, Isaksen ci spera

LAZIO SARRI CASTELLANOS ISAKSEN - Per l'ennesima volta nell'ultimo anno, la Lazio dovrà fare a meno di Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste infortunato, quindi è di nuovo pronto Castellanos, che ha guidato i biancocelesti alla vittoria contro il Frosinone

Udinese - Lazio, speranza ancora nel Taty ed Isaksen

Con l’infortunio di Inmobile si è lasciato spazio al Taty Castellanos. C’erano tante aspettative su di lui e non si può dire che abbia deluso: 1 gol ed 1 assist contro il Frosinone, più una rete annullata. Non si può dire lo stesso di Felipe Anderson, che ha lasciato spazio ad Isaksen, anche lui a segno con gol ed un assist. Oggi, 7 gennaio, contro l’Udinese probabilmente li rivedremo in campo entrambi. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, il tridente dovrebbe essere questo, chiuso con Zaccagni. Intanto Ciro ci prova per il derby di mercoledì ma sarà complicato. Sia lui che Luis Alberto avranno gli esami martedì