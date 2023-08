Aston Villa - Lazio, oggi il confronto tra Sarri e la squadra

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SARRI - Sono ormai passate più di 24 ore dal KO della Lazio in amichevole contro l'Aston Villa, gara terminata 3-0. Sarri, al netto di alibi come l'assenza di Luis Alberto e di una minor forma fisica, si aspettava di più dai suoi ragazzi che, al primo test di un certo livello, sono stati in balia degli avversari per tutta la partita.

Aston Villa - Lazio, Sarri a colloquio con la squadra

Come scrive il Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste ha preferito non parlare al termine del match. Il confronto con la squadra ci sarà oggi, 5 agosto, a mente fredda. L'inizio del campionato è ormai alle porte e, nell'ultima amichevole rimasta da giocare, quella di domani con il Girona, Mau si aspetta un cambio di passo. Quello contro i Villains era un impegno complicato. Bisogna considerare la migliore condizione degli inglesi, che esordiranno in Premier League 8 giorni prima della Lazio, oltre ad un centrocampo parecchio rimaneggiato. Qualcosa in più però andava fatto. Contro il club catalano, Sarri non potrà ancora contare sul neo acquisto Kamada, ma avrà di nuovo disposizione Luis Alberto, riunitosi alla squadra dopo i dissapori con Lotito. La speranza sarà quella di vedere una squadra più brillante di quella vista giovedì a Walsall. Mancano solo due settimane all'inizio della Serie A e al debutto con il Lecce bisognerà farsi trovare pronti.