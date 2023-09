Ventura: "La Lazio non è più la squadra del secondo posto"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO VENTURA INTERVISTA - Giampiero Ventura ha espresso la sua opinione sulla Lazio in un'intervista.

Ventura: "Milinkovic non è stato sostituito adeguatamente"

Queste le parole di Giampiero Ventura a Radio Kiss Kiss: "La squadra di Sarri ha raggiunto uno straordinario secondo posto. Ora però non è più quella squadra, ha perso Milinkovic-Savic che non è stato sostituito adeguatamente. Pedro ha un anno e qualche acciacco in più, la Lazio sicuramente non si è rinforzata. Il Napoli ha la possibilità di farla sua con grandissime probabilità".