Le probabili formazioni di Napoli Lazio: squadra confermata, Vecino scalpita

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO - Parola d'ordine: riscatto. Due sconfitte in altrettante gare di campionato hanno già spinto la Lazio sull'orlo del baratro. Gli zero punti raccolti finora hanno messo la squadra di Maurizio Sarri con le spalle al muro. E, come se non bastasse, ora il calendario si fa durissimo. Il primo arduo impegno va in scena allo stadio Diego Armando Maradona, dove Immobile e compagni sfidano i padroni di casa del Napoli. Di seguito, nello specifico, le probabili formazioni dell'incontro.

Serie A, giornata 3: le probabili formazioni di Napoli Lazio

Sarri, dopo le due sconfitte con Lecce e Genoa, fa un passo indietro e conferma la Lazio dell'anno scorso. In casa del Napoli, in attesa che i nuovi acquisti alzino i giri del motore, toccherà alla vecchia guardia. Perciò, l'unica novità rispetto alla formazione scesa in campo la scorsa giornata all'Olimpico è Matias Vecino. Mattatore del match dello scorso anno, il centrocampista ex Inter prenderà il posto di Kamada nello scacchiere biancoceleste, affiancando Cataldi e Luis Alberto. In porta ci sarà il solito Provedel. Mentre la difesa, in linea a quattro sarà composta da Lazzari, Marusic, Casale e Romagnoli. Pochi dubbi, infine, sull'attacco. A coadiuvare l'azione di capitan Immobile ci saranno i soliti Zaccagni e Felipe Anderson.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Casale

Romagnoli

Marusic

Vecino

Cataldi

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Zaccagni

All. Maurizio Sarri

NAPOLI (4-3-3)

Meret

Di Lorenzo

Rrahmani

Juan Jesus

Olivera

Lobotka

Zambo Anguissa

Zielinski

Politano

Osimhen

Kvaratskhelia

All. Rudi Garcia

Come arriva la Lazio alla sfida

Due sconfitte e zero punti in classifica. Ma, soprattutto, una squadra apparsa in estrema difficoltà. I risultati finora maturati hanno già lasciato scorie nell'ambiente biancoceleste. Al termine dell'ultima partita, l'Olimpico ha sonoramente fischiato gli uomini di Sarri, invitandoli a tirare fuori gli attributi. Con Lecce e Genoa, la manovra è apparsa snaturata, lenta e poco incisiva. Mentre la difesa, sebbene conceda poco, alla prima occasione capitombola. Due problematiche che il Comandante dovrà risolvere al più presto, soprattutto guardando al difficile calendario che attende la Lazio.

Come arriva il Napoli alla sfida

Il Napoli di Rudi Garcia, subentrato a Luciano Spalletti nel corso dell'estate, non ha fatto prigionieri. Gli azzurri hanno ripreso esattamente da dove avevano lasciato. Primi in classifica, al pari di Milan, Inter e Hellas Verona, i campioni d'Italia continuano a volare sulle ali di Victor Osimhen. Tre gol in soli 180 minuti fanno dell'attaccante nigeriano il candidato numero uno alla nuova vittoria del titolo di capocannoniere. Romagnoli e Casale sono avvisati.

Il match tra Napoli e Lazio sarà disponibile in streaming e on demand sulla piattaforma Dazn. Gli utenti Sky, inoltre, potranno vedere la partita "Zona Dazn", al canale 214.

Daniele Izzo