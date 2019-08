LAZIO WALLACE DURMISI – Wallace e Durmisi sembrano sempre più in uscita dalla Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, per il brasiliano queste sono ore decisive per capire se il Wolverhampton riuscirà ad ottenere l’autorizzazione per il tesseramento del difensore dalla Football Association, in caso contrario Mendes proverà a piazzarlo in un altro campionato. Giorni chiave anche per il futuro di Durmisi, che piace molto al Fenerbahce. Tra il club turco ed i biancocelesti però non c’è ancora l’accordo ma le distanze si sarebbero assottigliate e non sarebbero intramontabili: infatti la richiesta dei capitolini sarebbe di circa 3,5 milioni di euro, l’offerta arriverebbe a 2,5.