Intervista Lotito: "Non vendo la Lazio neanche per 600 milioni"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LOTITO INTERVISTA LAZIO- Il Messaggero riporta alcune dichiarazioni del presidente della Lazio Claudio Lotito. L'argomento dell'intervista? La delicata situazione del club, tra mercato che procede a rilento e qualche grana con la gestione dei rinnovi. Lotito ha così risposto alle voci che vorrebbero una vendita della società.

Le parole di Lotito in un' intervista in cui parla di Lazio

Lotito sulla cessione della Lazio

"Ribadisco, basta con queste voci perché parliamo di una società quotata in borsa. Non è in vendita, non ho mai ricevuto un’offerta da 600 milioni e comunque non venderei a quel prezzo". Lotito ha poi parlato del direttore sportivo dopo l'addio di Igli Tare: "Non ho ufficializzato Fabiani ds. Dopo si vedrà, ora pensiamo al mercato".

Lotito sulle dimissioni di Sarri dalla Lazio

"Non diciamo stupidaggini. Non si dimette e io non ho intenzione di licenziarlo", ha detto. Parole a cui poi aveva fatto seguito un comunicato in cui si ribadiva piena sintonia tra presidente e allenatore: "Il presidente Claudio Lotito e il mister Maurizio Sarri, dopo l’incontro avuto ieri sera a Formello, ribadiscono “la piena sintonia nella gestione del mercato e l’unità di intenti finalizzata a rendere ancor più competitiva la squadra per la prossima stagione".