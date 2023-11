Napoli, Zielinski lascia il ritiro della Polonia: diagnosticata l'angina

Tempo di lettura: < 1 minuto

NAPOLI ZIELINSKI ANGINA - Piotr Zielinski ha lasciato il ritiro della Polonia. Il giocatore del Napoli ha saltato la sfida contro la Repubblica Ceca e sarà assente anche per la gara decisiva contro la Lettonia. Di seguito il comunicato della Federcalcio polacca sulle sue condizioni.

Diagnosi di angina per Zielinski, il comunicato della Federcalcio polacca

"Piotr Zieliński ha lasciato il ritiro della nazionale polacca a causa di un malessere: il medico della nazionale polacca ha diagnosticato al giocatore l'angina. Nonostante le cure immediate, le condizioni del giocatore non sono migliorate abbastanza da consentirgli di prendere parte all'allenamento e alla partita di martedì. Pertanto, Piotr Zieliński è tornato al club".

L'angina, da non confondere con l'angina pectoris, è un'infiammazione alla gola simile alla tonsillite, che causa sintomi come mal di gola, disturbi della deglutizione, malessere generale e febbre.