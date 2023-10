Howe: "Tonali si è allenato due volte e può essere convocato"

Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWCASTLE HOWE TONALI INTERVISTA - Il tecnico del Newcastle, Eddie Howe, ha parlato della situazione di Tonali, coinvolto nel caso scommesse.

Howe: " Tonali per me è cruciale, è importante il suo benessere"

Queste le parole espresse da Eddie Howe nella conferenza stampa pre Newcastle-Crystal Palace: "Per me Tonali è assolutamente cruciale, la parte più importante di tutta la vicenda è Sandro e il suo benessere. Come società di calcio, lo abbracceremo, lo proteggeremo, cercheremo di dargli l'amore e il sostegno di cui ha bisogno per trovare soluzioni ai problemi che ha avuto. Sandro è con noi, si è allenato due volte e può essere convocato".