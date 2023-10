Inter, Pavard: "In Italia le rivali, come la Lazio, non mancano"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PAVARD INTER LAZIO - Benjamin Pavard è uno dei volti nuovi dell'Inter. Il difensore francese è arrivato a Milano quest'estate direttamente dal Bayern Monaco. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche della lotta per il campionato, citando la Lazio.

Inter, l'intervista a Pavard: citata la Lazio

"Qui in Italia le rivali non mancano: Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Fiorentina. Ma la stagione è lunga. Anche per questo non ho esagerato troppo con Giroud e Theo dopo il derby stravinto. Casomai mi rifaccio alla fine, se vinciamo il campionato".

