Le probabili formazioni di Lazio - Roma: ballottaggio sulle fasce

Tempo di lettura: < 1 minuto

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA - Superato l'ostacolo Udinese, la Lazio è chiamata ad affrontare la Roma nel prossimo derby di Coppa Italia. Non è una partita come le altre, l'allenatore dei biancocelesti l'afferma una sfida da vincere per il popolo. Maurizio Sarri però dovrà fare i conti con alcuni indisponibili: Luis Alberto e il capitano Ciro Immobile. Rimangono in ballottaggio Daichi Kamada e Matias Vecino, per affiancare Guendouzi e Rovella, e sulle fasce Pedro potrebbe far rifiatare Zaccagni. Ecco le probabili formazioni.

Coppa Italia, quarti di finale: le probabili formazioni di Lazio - Roma

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada (Vecino); Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni (Pedro).

Allenatore: Sarri.

ROMA (3-5-2) - Rui Patricio; Kristensen (Celik), Mancini, Huijsen; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini (Paredes), Zalewski; Dybala, Lukaku.

Allenatore: Mourinho.