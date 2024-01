Coppa Italia, le probabili formazioni di Lazio - Roma: Zaccagni in forse, spera Vecino

Tempo di lettura: < 1 minuto

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA - Superato l'ostacolo Udinese, la Lazio è chiamata ad affrontare la Roma nel prossimo derby di Coppa Italia. Non è una partita come le altre, Maurizio Sarri l'ha definita una sfida da vincere per il popolo. Il Comandante, però, dovrà fare i conti con alcuni indisponibili: Luis Alberto e il capitano Ciro Immobile. Rimangono in ballottaggio Daichi Kamada e Matias Vecino, per affiancare Guendouzi e Rovella, e sulle fasce Pedro potrebbe far rifiatare Zaccagni. Ecco, qui di seguito, le probabili formazioni.

Coppa Italia, quarti di finale: le probabili formazioni di Lazio - Roma

Torna Alessio Romagnoli. È questa la novità più importante di casa Lazio. Due mesi dopo l'ultima volta, curiosamente in un derby, il difensore biancoceleste tornerà titolare. Affiancherà Patric al centro della retroguardia. Sull'esterno si muoveranno Lazzari e Marusic, in vantaggio su Hysaj e Pellegrini. Vecino ha più chance di Kamada, mentre Rovella e Guendouzi sono sicuri del posto. In attacco, infine, spazio a Felipe Anderson. Il brasiliano torna titolare e affianca Castellanos e Zaccagni. L'arciere è uscito malconcio dalla trasferta di Udine, ma dovrebbe farcela. In alternativa, si scalda Pedro.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Patric

Romagnoli

Marusic

Guendouzi

Rovella

Vecino

Felipe Anderson

Castellanos

Zaccagni

Allenatore: Maurizio Sarri

ROMA (3-5-2)

Svilar

Hujsen

Mancini

Kristensen

Karsdorp

Cristante

Paredes

Bove

Spinazzola

Dybala

Lukaku

Allenatore: Josè Mourinho

Dove vedere il derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma

L'orario del fischio d'inizio è previsto per le 18:00, come comunicato dalla Lega Serie A. Sarà possibile seguire il derby in diretta tv in chiaro su Canale 5 o Italia 1, ma anche in streaming su Mediaset Infinity.