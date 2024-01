OCCHIO AL FISCHIETTO, Orsato è l'arbitro di Lazio - Roma

Tempo di lettura: < 1 minuto

DESIGNAZIONI ARBITRALI LAZIO ROMA COPPA ITALIA - Sono state pubblicate le designazioni per il derby di Coppa Italia. Stabilita dunque la sestina arbitrale che arbitrerà il match tra Lazio e Roma, in programma il 10 gennaio alle ore 18:00. Dirige la partita il signor Daniele Orsato assistito in campo da Imperiale, Rossi e Manganiello come quarto uomo. Al VAR sarà presente Irrati insieme all'A.VAR Abbatista.

La sestina arbitrale di Lazio - Roma

Arbitro: Daniele Orsato

Assistenti: Imperiale - L. Rossi

IV Uomo: Manganiello

VAR: Irrati

A.VAR: Abbattista

I precedenti tra Lazio e l'arbitro Orsato

L'arbitro Daniele Orsato ritrova i biancocelesti dopo 48 volte. Il bilancio degli incroci precedenti è positivo per la Lazio con 21 vittorie, 15 pareggi e 12 sconfitte. Il signor Orsato ha già arbitrato in passato il derby della Capitale. Qui i precedenti sono di 2 pareggi e 4 vittorie, tra cui quello storico scontro in finale di Coppa Italia il 26 maggio 2013.