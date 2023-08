QUI FORMELLO, seduta in vista di Lecce-Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO LECCE LAZIO - La Lazio scende in campo a Formello per l’allenamento in vista di Lecce Lazio.

Qui Formello, tutti in campo per Sarri in vista di Lecce-Lazio

La Lazio torna a Formello in vista di Lecce-Lazio. Tutti in campo tranne Marcos Antonio e Akpa Akpro per motivi fisici. Sarri recupera Pedro e Hysaj, che partiranno probabilmente dalla panchina. Ballottaggio tra Kamada e Vecino, dubbio anche tra Cataldi e Luis Alberto. Possibilità di entrare a partita in corso per Isaksen e Castellanos.