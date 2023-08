Calciomercato Lazio, le parole di Postecoglou su Lloris

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO POSTECOGLOU LLORIS - Ange Postecoglou, ha parlato di Hugo Lloris in conferenza stampa. Ecco di seguito le parole del tecnico del Tottenham sull'obiettivo di calciomercato della Lazio.

Postecoglou su Lloris: " Non sono sicuro sia vicino a lasciare il club"

Mentre starebbero proseguendo i contatti tra Hugo Lloris e la Lazio, nel tentativo di trovare un accordo per portarlo alla corte di Sarri, ha parlato Postecoglou. Il tecnico del Tottenham ha dichiarato in conferenza stampa sull'argomento: "Se è vicino a lasciare il club? Non ne sono sicuro. Sulle uscite ho poco controllo. Devo concentrarmi su ciò che abbiamo davanti e su chi si allena. Presumo che man mano che ci avviciniamo alla fine della finestra di mercato tutto accelererà".