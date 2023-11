Dramma in Albania, Raphael Dwamena muore a 28 anni

Tempo di lettura: < 1 minuto

RAPHAEL DWAMENA MORTE - Dramma in Albania. A soli 28 anni è morto Raphael Dwamena. Il calciatore si è accasciato a terra in seguito ad un malore, ma il pronto intervento non è bastato. Ecco di seguito la ricostruzione dei tragici eventi.

Tragedia in Albania, Dwamena ci lascia a soli 28 anni

Come riporta Sportface.it, il ragazzo ha accusato un malore in campo durante il match tra il suo Egnatia e il Partizani. Il ghanese è collassato al 25' primo tempo, il match è stato immediatamente sospeso, e dopo un primo tentativo di rianimazione, è stato trasportato in ospedale. Un secondo arresto cardiaco sarebbe stato fatale secondo le fonti albanesi. Nella scorsa estate, il giocatore aveva segnato anche all’Inter, nell’amichevole che i nerazzurri avevano giocato e vinto 4-2 contro l’Egnatia. Nel 2021, aveva già avuto un collasso in campo in Coppa d'Austria quando indossava la maglia del Blau-Weiss Linz. In quella circostanza, il defibrillatore impiantato contribuì a far ripartire il suo cuore risultando, dunque, fondamentale, per per salvargli la vita.