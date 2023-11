QUI FORMELLO: rifinitura per la Lazio, buone notizie

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO- Buone notizie dall'allenamento di rifinitura della Lazio. I biancocelesti si sono ritrovati per l'ultima fatica in vista di Lazio Roma, derby della Capitale. Ecco le notizie in arrivo, nel Qui Formello di oggi, 11 novembre 2023.

Qui Formello , le ultime sull' allenamento della Lazio

La buona, ottima, notizia è il recupero di Luis Alberto. Lo spagnolo, che vuole essere della partita a tutti i costi, oggi si è allenato con i compagni per tutta la durata della seduta e, dovrebbe essere a completa disposizione.

A seguire la squadra, da bordo campo, anche il Presidente Claudio Lotito, accompagnato dal DS Fabiani.

Prove tattiche a Formello, con la formazione che dovrebbe confermare Luis Alberto, Rovella e Guendouzi, con Patric e Romagnoli in difesa. Out Zaccagni (fuori circa due settimane).

Martino Cardani