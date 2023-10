L'incubo Gimenez: alla Lazio segna quasi due gol a partita

Tempo di lettura: < 1 minuto

SANTIAGO GIMENEZ FEYENOORD LAZIO - Un vero e proprio incubo. Non esiste migliore definizione di ciò che Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord, rappresenta per la Lazio. Cinque gol in sole tre apparizioni contro i biancocelesti rappresentano un bottino incredibile, che non risente di situazioni e competizioni differenti.

Feyenoord - Lazio, altra doppietta di Gimenez: numeri impressionanti

Tradotto: ogni volta che Gimenez vede la Lazio, segna. L'ha fatto in Europa League, nella passata stagione, con tre gol in due partite. Ha replicato in Champions League. Prima, con un movimento da punta navigata, ha aggirato Casale e battuto Provedel. Poi, si è fatto trovare pronto all'appuntamento chiudendo la gara con un'altra doppietta. Il conto è presto fatto: tre apparizioni contro la squadra di Sarri, cinque gol. La media sfiora i due gol a partita, fermandosi a 1.7. Un dato impressionante, che l'allenatore toscano non potrà sottovalutare in vista del ritorno allo stadio Olimpico.

LE NOTIZIE SULLA LAZIO DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO: CLICCA QUI