Calciomercato Lazio: piace un "Golden Boy" brasiliano classe 2004

Tempo di lettura: < 1 minuto

SAVINHO GIRONA LAZIO CALCIOMERCATO- Si inizia a guardare al futuro in casa Lazio. Con i rinnovi di Zaccagni e Felipe Anderson che paiono complicati, infatti, potrebbe non dispiacere puntare su obiettivi più giovani. Promesse sì, ma che avrebbero già dimostrato di poter competere ad alti livelli. Se in casa stanno crescendo in maniera molto promettente Sana Fernandes e Diego Gonzalez, più di un'occhiata sarebbe stata data a Savinho, gioiellino 2004 del Girona. Ecco le idee di calciomercato della Lazio.

Savinho del Girona accende i sogni della Lazio sul calciomercato

Savio Moreira de Oliveira, detto Savinho, sarebbe il nuovo desiderio in casa Lazio. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, i biancocelesti avrebbero osservato il ragazzo, che gioca nel Girona. Di proprietà del Troyes, era passato ai francesi dall'Atletico Mineiro per 6.5 milioni di Euro.

Attenzione a non sottovalutarlo: il Troyes, infatti, ha la stessa proprietà del Manchester City e pare che gli inglesi abbiano spinto per poter portare in Europa il ragazzo, per tenerlo sott'occhio in maniera concreta.

Giunto in Francia, Savinho è stato prestato al PSV prima e al Girona poi dove, nella stagione 2023/24, ha già collezionato 9 partite, con 2 gol e 4 assist.

176 cm per 66 kg, Savinho è un attaccante nel giro della Nazionale Brasiliana Under-20, tecnico e veloce. Il suo cartellino è costoso: la sua valutazione è, infatti, schizzata a circa 20 milioni di Euro.

Cosa potrebbe avvicinarlo alla Lazio? L'apprezzamento diretto di Mister Sarri e l'eventuale partenza di uno dei due big.