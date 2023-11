Jacobelli: "Lazio-Roma derby deludente"

Tempo di lettura: < 1 minuto

JACOBELLI INTERVISTA LAZIO ROMA- Il giornalista Xavier Jacobelli ha concesso un'intervista a TMW nella quale ha detto la sua su Lazio Roma, Derby della Capitale e sulla condizione delle due squadre. Ecco le sue parole.

Le parole di Jacobelli in un' intervista che parla di Lazio , di Roma e di Derby

“Dal punto di vista della classifica sta meglio la Roma visto il punto in più in classifica, anche se entrambe stanno facendo bene in Europa. È stato un derby deludente, mi aspettavo molto di più. In questo momento sia Mourinho che Sarri stanno facendo di necessità virtù, rispetto ad altre squadre a livello di organico c’è una differenza che è sotto gli occhi di tutto. Spetterà ai due allenatori imprimere un cambio di passo. Se gli obiettivi di Roma e Lazio sono comuni, ovvero lottare per la Champions, devono cambiare passo”.