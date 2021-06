Scanzi: “Sarri torna in Serie A. Alla Lazio…”

- Advertisement -

SCANZI SOCIAL – I contatti tra Sarri e la Lazio si fanno sempre più intensi. Claudio Lotito avrebbe puntato tutto sul tecnico ex Juventus, tanto da garantirgli anche un adeguamento della rosa. Di questa trattativa ha parlato Andrea Scanzi via Facebook. Il giornalista ha scritto: “Sta per tornare. E ne sono molto felice. Quando ero a inizio carriera, mi capitava di intervistarlo. Più di vent’anni fa. Allenava la Sangiovannese e prim’ancora la Sansovino. Nella mia provincia lo conosciamo da sempre. Era già divisivo, umorale, profetico, pazzo, visionario. Preparatissimo e fuori categoria. In carriera ha raggiunto risultati straordinari. Continuando a creare proseliti e nemici. Ora torna in serie A. Alla Lazio. Bentornato, Che Gue Sarri”.