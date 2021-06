- Advertisement -

MAURIZIO SARRI LAZIO – Forse ci siamo davvero, forse siamo ad un punto di svolta. Maurizio Sarri e la Lazio non sono mai stati così vicini. Restano da sciogliere alcuni nodi riguardo l’ingaggio e gli obiettivi di mercato da concordare con la dirigenza biancoceleste. L’agente dell’allenatore toscano, Fali Ramadani, è sbarcato nella giornata di ieri a Roma per incontrarsi con Igli Tare e Claudio Lotito.

Sarri a un passo, trattativa ai dettagli

Come riporta il Corriere dello Sport, Sarri è ad un passo dalla Lazio: è quasi fatta. Con l’offerta di Lotito di ieri mattina all’agente Ramadani la trattativa è ai dettagli. Tra oggi e domani se tutto filerà liscio si passerà alla stesura dei contratti. Anche sul Messaggero si parla di contratto e di cifre. L’accordo dovrebbe essere biennale da 3,3 milioni più l’opzione per il terzo anno, in caso di Champions League. Aumentati di poco i bonus, con la possibilità di centrarli con maggior facilità date anche le richieste di mercato del tecnico. Già, perché con l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, molte cose sul mercato cambierebbero.

Il mercato con Sarri

Con l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, il mercato potrebbe cambiare. Il toscano ha chiesto 4 acquisti, due top player. Circa una ventina di milioni arriveranno dall’Europa League, ed il resto degli acquisti può arrivare da qualche cessione, come Lazzari e Correa, meno funzionali al nuovo corso biancoceleste. E se Manuel rischia, Marusic deve rinnovare il contratto. Il montenegrino è perfetto per gli schemi di Sarri. Con il 4-3-2-1 non ci sono priorità in difesa con il rientro di Luiz Felipe. Ramadani potrebbe portare a Roma Maksimovic a parametro zero ed Hysaj. Il tecnico non chiede nomi, ma caratteristiche. Se la Lazio farà questo investimento, è solo perché Lotito è davvero convinto che l’ex Juve-Chelsea-Napoli sia il meglio per il futuro biancoceleste.