Classifica a confronto: la Lazio insegue sé stessa dopo 10 giornate

LAZIO CONFRONTO CLASSIFICA SERIE A - Sono ormai passate le prime 10 giornate della Serie A 2023/2024. La Lazio di Maurizio Sarri, dopo un inizio a rallentatore, sta trovando nelle ultime uscite punti importanti e continuità di risultati. Ecco di seguito il confronto con l'andamento dei biancocelesti nella scorsa stagione.

Lazio, la classifica a confronto dopo 10 giornate

Grazie al rigore segnato da Ciro Immobile la Lazio inanella la terza vittoria consecutiva in Serie A. Un successo che permette ai biancocelesti di agguantare il settimo posto in classifica, superando Bologna e Roma. L'1-0 in extremis ottenuto contro la Fiorentina manda il club capitolino a quota 16 punti in classifica. Nella scorsa stagione, dopo 10 giornate di campionato la squadra allenata da Maurizio Sarri occupava la sesta posizione in classifica a 21 punti.

Sono dunque 5 le lunghezze in meno rispetto all'annata appena terminata, ma le ultime prestazioni lasciano ben sperare in vista dei prossimi match. In questo inizio, inoltre, c'è anche da considerare l'impegno della Champions League. Sembra appena iniziata la rincorsa.