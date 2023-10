Immobile: "Sono sereno. Metto la squadra al primo posto"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO FIORENTINA IMMOBILE INTERVISTA - Al termine di Lazio - Fiorentina, l'autore del gol vittoria Ciro Immobile ha parlato della sfida ai microfoni di Sky.

Lazio - Fiorentina, le parole di Immobile a fine partita

"Se devo mettere in ordine: il momento della squadra, della sconfitta a Rotterdam, il mio momento. Metto sempre il bene della squadra al primo posto, i ragazzi oggi hanno lavorato bene. È stata una partita bella, aperta, si poteva vincere o perdere e alla fine abbiamo vinto noi che ci abbiamo creduto di più. Stanno mancando gol di noi attaccanti, poi è ovvio che devi prima verticalizzare e avere la brillantezza di saltare l’uomo. Ci sta mancando un po’ di lucidità davanti alla porta per concretizzare. Non abbiamo subito gol e per noi è un punto di partenza importante. Ci servono partite come queste dopo le cavolate fatte all’inizio, ci siamo buttati giù. Ora siamo nel vivo nel campionato e nell’Europa. Io sono molto sereno, ho la mia famiglia vicino. Il gol lo dedico a mio padre, sono felice. I miei figli mi fanno sorridere anche nei momenti un po’ così".

Il capitano biancoceleste ha parlato anche a DAZN

"Pure io avevo il batticuore, c’era tanta pressione perché la partita stava finendo e ci serviva il risultato. La squadra aveva lottato molto, sono felice per i miei compagni, è un grande passo avanti. Io la sto vivendo bene questa situazione. Quest’anno ho iniziato con il piede sbagliato, e io essendo il perno offensivo e ovvio che si parli dei miei aspetti negativi. Poi ci sono momenti come questi che ti fanno rivivere emozioni con la nostra gente. Ora bisogna recuperare".

“In questa situazione raccolgo i pezzi. Vedo la gente che mi ama, partendo dalla mia famiglia, poi la società, i tifosi e la squadra. Sento la stima di tutti. Non sto vivendo un momento brillante ma sto facendo di tutto per tornare al massimo".