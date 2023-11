Lega Serie A, ancora incontro per i diritti Tv: stavolta quelli esteri

Tempo di lettura: < 1 minuto

LEGA SERIE A DIRITTI TV - Ancora novità in Serie A per quanto riguarda i diritti tv: si terrà oggi un nuovo incontro per i diritti Tv, ma stavolta internazionali. I dettagli

Novità diritti tv esteri, la Lega si riunisce di nuovo

Si lavora ancora in Lega Serie A per i diritti tv, stavolta per quelli internazionali. Si svolgerà oggi alle 14:00 la videoconferenza della Lega riunita, dove i club dovranno decidere in merito ai diritti tv esteri. In Serie A le prossime cinque stagioni sono state assegnate a Sky e Dazn, ed ora si pensa a quelli internazionali. Come riporta Calcio e Finanza, si lavora sulla crescita fino ad arrivare ad una cifra pari a 400 milioni di euro a stagione per spingere il totale da ripartire tra i club.