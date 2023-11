Ucraina - Italia, dove vedere il match in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

UCRAINA ITALIA DOVE VEDERE - Dopo aver battuto la Macedonia del Nord all'Olimpico, l'Italia è pronta a volare a Leverkusen per vedersela contro l'Ucraina, nell'ultimo match delle qualificazioni ad Euro 2024. Agli azzurri, basterà un punto per qualificarsi come secondi del gruppo alla competizione che si giocherà in Germania l'estate prossima, evitando gli spareggi per le terze classificate.

Ucraina - Italia, dove vedere il match

Ucraina - Italia sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 alle 20:45 di lunedì 20 novembre e sarà disponibile in streaming tramite pc, tablet o altri dispositivi anche sull'app RaiPlay.