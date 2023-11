Le probabili formazioni di Bologna Lazio: c'è Immobile, confermato Guendouzi

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LAZIO - Vola la Lazio in campionato. Dopo un inizio di stenti, la squadra di Maurizio Sarri ha preso a marciare. Nelle ultime tre giornate sono arrivate altrettante vittorie, e pure due clean sheet. All'orizzonte c'è però un'altra sfida delicata. Venerdì 3 novembre, i biancocelesti sono attesi al Dall'Ara dal Bologna di Thiago Motta, che finora ha lasciato pochissimo agli avversari. In vista della gara in terra d'Emilia, il Comandante deve fare i conti con l'assenza di Casale e con un qualche cambio pensato per la Champions League. A tal proposito, ecco qui di seguito le probabili formazioni del match.

Serie A, giornata 11: le probabili formazioni di Bologna Lazio

Sarri cambia la Lazio, per forza di cose. Nicolò Casale è uscito infortunato dalla sfida con il Feyenoord e non è ancora abile e arruolabile. Al suo posto giocherà nuovamente Patricche farà coppia con lo stakanovista Romagnoli. Poche le novità nel resto del campo. In porta ci sarà Provedel. Sugli esterni si muoveranno Lazzari e Marusic. A centrocampo confermato dal primo minuto Guendouzi, sicuro del posto come Rovella. Inamovibile, nonostante la Champions League all'orizzonte, Luis Alberto. Felipe Anderson e Zaccagni saranno ancora una volta gli esterni e con loro ci sarà il capitano Ciro Immobile. Solo panchina, quindi, per Castellanos.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Patric

Romagnoli

Marusic

Guendouzi

Rovella

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Zaccagni

All. Maurizio Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1)

Skorupski

Posch

Lucumì

Calafiori

Kristiansen

Freuler

Aebischer

Orsolini

Ferguson

Saelemaekers

Zirkzee

All. Thiago Motta

Come arriva la Lazio alla sfida

La casella delle vittorie casalinghe si è finalmente riempita col numero tre. La Lazio ha battuto l'Atalanta per 3-2. Poi ha replicato sul campo del Sassuolo. E ha avuto la meglio persino della Fiorentina, al 95' grazie a un rigore di Ciro Immobile. La nota dolente, in queste settimane, è arrivata in Champions League. Dopo quattro punti raccolti in due partite, i biancocelesti hanno dovuto cedere il passo al solito Feyenoord, vera e propria bestia nera dei capitolini.

Come arriva il Bologna alla sfida

Una sola sconfitta in dieci giornate. Il Bologna di Thiago Motta è una delle sorprese di questo campionato. Dopo aver perso il 21 agosto in casa del Milan, i rossoblu non hanno più conosciuto pause. Hanno pareggiato sui campi di Juventus e Inter, inanellando una serie positiva che dura da nove partite e più di due mesi. Nell'ultimo turno hanno pareggiato 1-1 sul campo del Sassuolo, grazie a un super Zirkzee. Un risultato avvalorato dalla vittoria per 2-0 nei sedicesimi di finale di Coppa Italia contro l'Hellas Verona.

Dove vedere la sfida tra Bologna e Lazio

La sfida Bologna - Lazio, valida per l'undicesima giornata di Serie A TIM, sarà trasmessa venerdì 3 novembre alle 20.45 in esclusiva su DAZN. Per godere della partita anche in streaming basterà scaricare l'applicazione apposita.

Daniele Izzo