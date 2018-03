INCIDENTE. Bus investe un uomo vicino a San Pietro, ancora da chiarire la dinamica

INCIDENTE ROMA BUS INVESTE UOMO – Choc a Roma per la morte di una persona investita da un autobus ieri sera in pieno centro. A pochi metri da Piazza Risorgimento, vicino San Pietro, il mezzo pubblico avrebbe investito un individuo per poi trascinarlo sull’asfalto per 15 metri. Secondo quanto si apprende dalla Polizia locale, la vittima è un uomo ma ancora non è stato possibile identificarlo: l’autista dell’autobus, sotto choc, è stato portato in ospedale per essere sottoposto agli esami tossicologici. Ancora da chiarire le dinamiche dell’accaduto, seguiranno aggiornamenti.

M.B.