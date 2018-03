Felipe Anderson pronto a trascinare la Lazio: l’ultima volta da titolare in Serie A fu un trionfo

SASSUOLO LAZIO ANDERSON TITOLARE – Felipe Anderson è uno dei giocatori più talentuosi della Lazio e, come tutti i campioni, ha un carattere difficile. Le vicende che hanno coinvolto il brasiliano nelle ultime settimane sono ormai note a tutti ma Simone Inzaghi sembra aver messo una pietra sopra: tutti hanno capito che la priorità è la squadra e, se si rema tutti nella stessa direzione, è più facile raggiungere gli obiettivi. La panchina non fa piacere a nessuno, soprattutto quando le cose vanno bene e in campo ci si diverte a suon di gol e giocate: ma le partite sono tante, tutti avranno modo di partecipare da protagonisti e Felipe Anderson sembra aver preso la giusta strada.

ANDERSON TITOLARE IN SERIE A – Dopo l’ottima prova disputata all’Olimpico contro l’FCSB, Simone Inzaghi sembra intenzionato a confermare Anderson titolare anche questo pomeriggio contro il Sassuolo. L’ultima volta che il brasiliano è partito tra i primi ‘undici’ in Serie A è stato il 24 gennaio, in occasione del recupero casalingo contro l’Udinese. Quella sera la Lazio vinse 3 a 0 e Felipe segnò anche un gol, poi si aprì il periodo buio per il ragazzo e la squadra. A distanza di poche settimane tutto potrebbe tornare al proprio posto: la Lazio ha bisogno del suo numero 10 per continuare a sognare.

Marco Barbaliscia