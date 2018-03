Lazio, contro il Napoli torna Milinkovic: che numeri con il serbo in campo!

NAPOLI LAZIO MILINKOVIC – Anti-vigilia della delicatissima trasferta di Napoli: la Lazio di Inzaghi deve ripartire dopo due sconfitte consecutive e ritrovare un gioco fluido e produttivo. Contro il Genoa si è sentita la mancanza in mezzo al campo di Sergej Milinkovic: sebbene Murgia abbia offerto una prestazione sufficiente, la fisicità e l’estro del serbo sono armi tattiche impareggiabili per i biancocelesti.

I NUMERI CON SERGEJ TITOLARE – A dare manforte a quanto scritto accorrono, ancora una volta, i numeri e le statistiche: 29 presenze stagionali per Sergej, 20 vittorie della Lazio e senza il serbo in campo i capitolini hanno conquistato un solo successo. Sale anche la media-gol a partita con Milinkovic: 2,4% contro l’1,8% quando è assente. Non ha ancora 23 anni (li compierà il 27 febbraio, alla vigilia di Lazio-Milan di Coppa Italia) ma a centrocampo padroneggia come un veterano: quest’anno manca ancora un gol contro le ‘big’ e sabato sera arriva una ghiotta occasione per sbloccarsi.

Marco Barbaliscia