Quando vede Verona è gol: Immobile entra nella storia del club!

LAZIO IMMOBILE RECORD GOL – L’astinenza è terminata. Dopo quasi un mese e mezzo Ciro Immobile torna ad esultare. E lo fa contro la sua vittima preferita: l’Hellas Verona, contro la quale ha segnato 8 volte, contando anche le due di questa sera. Tra la doppietta dell’Olimpico e quella dell’andata al Bentegodi, metà bottino Ciruzzo l’ha raccolto solo in questa stagione.

Come mette in evidenza OptaPaolo, con le due reti rifilate a Nicolas – inoltre – il bomber della Lazio ha raggiunto per la terza volta in carriera quota 22 gol. Dopo le annate 2013/14 e 2016/17, Immobile l’ha raggiunto anche in questa. E mancano ancora 13 partite per migliorare ancora una volta i propri record…

Intanto, come sottolinea Lazio Page, Immobile è entrato nella storia del club: 22 gol in 22 partite è un traguardo che nessuno ha mai tagliato. Signori (19 reti nelle stesse gare nel 1992/93) e Piola (18 nel 1935) sono ormai alle spalle.

