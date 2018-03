ACCADDE OGGI. La “cura” Reja funziona, e la Lazio respira

ACCADDE OGGI – Torna la rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – 14 febbraio 2010. Finalmente, viene da dire. La Lazio in trasferta non vinceva dal 31 agosto scorso, lo fa oggi al Tardini contro il Parma di Guidolin che rimane in 10 dal 30′ minuto della ripresa per l’espulsione di Jimenez. La cura Reja sembra produrre già i suoi produce i suoi buoni effetti. Stendardo prima e Zarate poi spingono i biancocelesti ad agguantare tre punti preziosissimi: erano terzultimi, con questo successo superano Livorno, Catania e Udinese. Una gara dai tabù infranti, quella contro i gialloblù: Zarate non segnava dal 27 settembre nella sfida dell’Olimpico contro il Palermo; Ledesma era ancora fermo a zero presenze in questo campionato. E la Lazio respira.

STORIA – 14 febbraio 2005. Negli Stati Uniti d’America, nasce la piattaforma Youtube, che consente la condivisione e visualizzazione in rete di video. Il sito è ad oggi il più visitato del mondo, secondo solo a Google.

SPORT – 14 febbraio 2004. Il mondo dello sport si ferma, muore Marco Pantani. Il ciclista, ricordato come uno dei più forti di tutti i tempi, ha ottenuto in tutto 46 vittorie in carriera con i migliori risultati nelle corse a tappe vincendo un Giro d’Italia, un Tour de France e la medaglia di bronzo ai mondiali in linea del 1995. Ancora incerta la dinamica del suo decesso, avvenuto per intossicazione acuta da cocaina e conseguente edema polmonare e cerebrale.

A.M.